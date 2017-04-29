Seren Serengil: Çocuğum olmuyor, çok üzülüyorum

Magazin - 29 Nisan 2017 21:05

Şarkıcı Özay Bakır, ile üzücü ilişkilerini ve biten evliliklerini unutturan yeni bir ilişkiye başlayan Seren Serengil, yeni aşkını anlattı.Posta Gazetesi’nden Armağan Çağlayan’a konuşan Seren Serengil, çözel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.Mutlu görünüyorsunuz. Aşık mısınız?Aşık değilim. Bende zamanla, alıştıkça oluyor aşk. İki ay oldu ilişkimiz başlayalı. Arkadaşlıklarımda da, sevgilimde de beni seveni seviyorum.Cihangir’deki gece kulübüne sevgiliniz Özay Bakır için mi gidiyordunuz? Yoksa gide gele mi ilginiz başladı?Gide gele… Sahnesini çok beğeniyordum. Tanıştıktan sonra da beni etkilemeyi başardı.Korkmadınız mı yine mutsuz olursam, herkes üstüme gelirse diye…Hiç kimsenin düşüncesi umurumda değil artık. Kim ne der diye düşünmekten hayatımı yaşayamadım. Çok üzüntüler geçirdim. Çocuk istedim olmadı, aile kurmak istedim olmadı. Mutsuz da olacaksam herkes görsün. bugün gerçekten mutluyum. Yarın mutsuz olabilirim, ayrılabilirim. Üç gün sonra bitse bile pişman olmam.“ANNEMLE TANIŞTIRMADIM”Anneniz Nevin Hanım ne diyor?Bir şey demiyor artık, ben de sormuyorum. Annemin kafasındaki profil daha dünyaya gelmedi. Ona da söyledim zaten, “Beni düşünen birini istiyordum, onu buldum” dedim.Tanıştırmadınız mı?Daha cesaret edemedim. Ben Özay’ın annesiyle tanıştım. Çok tatlı bir kadın.Özay ile gelecek planlarınız var mı?Şimdilik hayal kurmak istemiyorum. Yarını hiç düşünmüyorum bile. Özay’a “Yarın ne yapıyoruz?” diye bile sormuyorum. Mutluyum, buradayım ve bugündeyim.Yine birine bağımlı yaşamaya mı başladınız yoksa?Hiç değil… Ezber bozdum. Beraber yaşamıyoruz. Üç gün onda, iki gün bende kalıyoruz. Zaten o kadar yoğun çalışıyorum ki… Gündüzleri görüşemiyoruz. İki gün birbirimizi görmeyince özlüyoruz. 24 saat beraber olunca ilişki çabuk tükeniyor zaten.Tekrar evlenir misiniz?Düşünmüyorum artık. Çocuğum olmuyor, çok üzülüyorum. Aynı yollardan bir daha geçemem. Köpeklerimi çocuklarım yaptım.Çocuk için hiç şans yok mu?Kanım pıhtılaştığı için rahmimde bebek gelişemiyor.