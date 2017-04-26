Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!

Magazin - 26 Nisan 2017 11:14

Seren Serengil alışverişte

Sevgilisinden Seren Serengil'e aşk şarkısı!

Ebru Şallı'nın olduğu iddia edilen ve sosyal medyaya düşen çıplak fotoğraflar konuşulmaya devam ediyor. Ebru Şallı fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söylese de tartışmalar bitmiyor. Bu sabah yayınlanan Duymayan Kalmasın programında da bu konu tartışılmaya devam etti. Cengiz Semercioğlu'nun sözlerine karşılık Seren Serengil, telefonundan Ebru Şallı'nın bikinili bir fotoğrafını açarak "Bu göğüsler ile onlar aynı mı? Ebru'nun göğüsleri silikonlu. İnternete düşen görüntüde sarkmış" dedi.Cengiz Semercioğlu'nun sorduğu "Peki o fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne olacak?" soruya ise Seren Serengil "Eğer bu çıplak fotoğraf gerçek çıkarca Ebru Şallı'yla olan arkadaşlığım biter" yanıtını verdi.