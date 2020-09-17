Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı!

Fransa'da 2018 yılında nikah masasına oturan Yaşar İpek ile Seren Serengil, anlaşmalı olarak boşandı.Serengil ile İpek'in birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedikleri öğrenildi.Yaşar İpek ile Seren Serengil evliliklerinin ilk aylarında boşanmaya karar vermişti. Seren Serengil'in anne olabilmek için mitonkondri nakli yaptırmak istemesi çiftin arasını bozmuştu.