Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?

Magazin - 01 Şubat 2017 11:40

Bu aralara sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Serengil, Zuhal Topal'la adlı izdivaç programına katıldı.Seren Serengil programın gözde damat adaylarından Azerbaycanlı Ali'ye şaka yapmak için "Sibel" takma ismiyle talip oldu.İŞTE O ANLAR;