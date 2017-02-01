Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?

Seren Serengil damat adayı Ali'ye talip olarak Zuhal Topal'ın programına katıldı.

Magazin - 01 Şubat 2017 11:40
Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?
Bu aralara sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Serengil, Zuhal Topal'la adlı izdivaç programına katıldı.

Seren Serengil programın gözde damat adaylarından Azerbaycanlı Ali'ye şaka yapmak için "Sibel" takma ismiyle talip oldu.

İŞTE O ANLAR;

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