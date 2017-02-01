Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?
Seren Serengil damat adayı Ali'ye talip olarak Zuhal Topal'ın programına katıldı.
Magazin - 01 Şubat 2017 11:40
Bu aralara sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Serengil, Zuhal Topal'la adlı izdivaç programına katıldı.
Seren Serengil programın gözde damat adaylarından Azerbaycanlı Ali'ye şaka yapmak için "Sibel" takma ismiyle talip oldu.
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