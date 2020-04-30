Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana!

Uzun süredir kavgalı olan Seren Serengil ile Gülben Ergen, Bülent Ersoy'un annesinin cenazesine katıldı. İkili cenaze töreninde fark etmeden yan yana geldi. Ergen'in Serengil'in koluna değdiği anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. Paylaşılan fotoğrafların altına binlerce yorum yapıldı.İşte o kare: