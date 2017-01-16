Seren Serengil ve Hadise ekranda pişti oldu!

Magazin - 16 Ocak 2017 15:20

Duymayan Kalmasın programının sunucularından Seren Serengil ve O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Hadise ekranda pişti oldu.Hadise'nin önceki akşam yayınlanan bölümünde giydiği transparan elbisenin bir benzerini hatta daha iddialasını Seren Serengil giydi.Transparan bluz giyerek ekrana çıkan ikiliden Seren Serengil'in daha 'Genç' olduğu için daha cesur olduğu gözlerden kaçmadı.