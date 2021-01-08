Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma evleniyor!

Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'dan evlilik teklifi aldığını açıkladı. Teklifi kabul ettiğini belirten Serengil, şöyle konuştu:"Bir kadının yüzünü güldürebilmek, onu mutlu edebilmek, o kadar paha biçilemez bir şey ki, bunu yapabilenin hayatından berekette hiç eksik olmaz.. Aşk dünyanın en kuvvetli şeyi gibi gözükse de imkansızı imkanlı hale getirmeye çalışsa da bunu dener ister ama başaramaz. Kısaca aşk , istemek için yeterli, üstesinden gelmek için yetersizdir...Ama anlayış, imkansızı istemez, uçları sevmez imkanlı, olabilir yolları seçer... Sakindir ,sabırlıdır, saygılıdır, beklemeyi bilir, hiçbir safhasında fırtınalar kopmaz belki o yüzden de evler yuvalar yıkılmaz. Huzur istiyorsan anlayışı seçeceksin, aşk sonradan da gelir. Ama aşkı doğru seçemediğinde hem aşktan hem huzurdan oluyorsun. Bana artık huzur, anlayış, iyi niyet, arkadaşlık lazım...Aşk da gelirse başımın üstünde yeri olsun... Bu sefer ezber bozdum en yakın arkadaşıma "evet" dedim"Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Ancak çift iki yıl sonra boşanmıştı. Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ancak Serengil'in bu evliliği de üç yıl sonra sona erdi. Ünlü şarkıcı, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yaşadı. Serengil, 2018'de ise yine bir şarkıcı olan Yaşar İpek ile evlendi. Çift, olaylı bir şekilde boşandı.