Seren Serengil ve Nihal Candan Instagram'da birbirine girdi!

Magazin - 12 Mayıs 2017 17:21

Popçu Murat Boz ve '3 Adam'dan Eser Yenenler ile geçirdikleri eğlence geccesiyle konuşulan Nihal Candan, 'Duymayan Kalmasın' programında Seren Serengil'in yaptığı yorumlara kızınca olanlar oldu. Nihal Candan, Instagram sayfasından Seren Serengil'in cesur klibinden sahneleri paylaşarak, "Bana hiç iyi örnek olmamıştınız" mesajını yazdı.Bu mesaja Seren Serengil'in cevabı gecikmedi. Ünlü sunucu, Instagram'da isim vermeden yaptığı paylaşımda, "Fotoğraf çektirmekle geccelere meze olmak farklı şeyler diye sohbet ediyoruz. Dünyadaki her starın dekoltesi olan fotoğrafı vardır ama bir geccelik aşkların, ahlak dışı ilişkilerin, seviyesiz kadınların fotoğraf çektirmelerine bile gerek yoktur. Ne olduklarının anlaşılması için ağızlarını açtıkları anda anlarsınız ne olduklarını. Sohbet ederken bunlara hem gülüyoruz hem de ne yalan söyleyeyim üzülüyoruz" yazdı.