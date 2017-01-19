Futbolcu Caner Erkin'in Şükran Ovalı ile evliliğinden kısa bir süre sonra böyle bir başvuruda bulunmasını eleştiren Seren Serengil, Asena'nın adının karıştığı aldatma haberlerine göndermede bulunarak, "Bu yapılanlara anlam vermek de zor Asena dua etsin Caner Erkin, iyi ki Asena'nın kendisini aldattığını öğrendiği zaman kapının önüne koymadı. Caner çok iyi niyetli bir insan" şeklinde konuştu.
Seren Serengil'den Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı
Seren Serengil, Asena Atalay hakkında sarf ettiği sözlerle magazin gündemini sarstı.Magazin - 19 Ocak 2017 13:20
Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında, Asena Atalay'ın, oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin'i icraya vermesi konusu masaya yatırıldı.
Futbolcu Caner Erkin'in Şükran Ovalı ile evliliğinden kısa bir süre sonra böyle bir başvuruda bulunmasını eleştiren Seren Serengil, Asena'nın adının karıştığı aldatma haberlerine göndermede bulunarak, "Bu yapılanlara anlam vermek de zor Asena dua etsin Caner Erkin, iyi ki Asena'nın kendisini aldattığını öğrendiği zaman kapının önüne koymadı. Caner çok iyi niyetli bir insan" şeklinde konuştu.
Futbolcu Caner Erkin'in Şükran Ovalı ile evliliğinden kısa bir süre sonra böyle bir başvuruda bulunmasını eleştiren Seren Serengil, Asena'nın adının karıştığı aldatma haberlerine göndermede bulunarak, "Bu yapılanlara anlam vermek de zor Asena dua etsin Caner Erkin, iyi ki Asena'nın kendisini aldattığını öğrendiği zaman kapının önüne koymadı. Caner çok iyi niyetli bir insan" şeklinde konuştu.
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