Engin Akyürek ile Fahriye Evcen'in karşılıklı konuştuğu bir sahneyi Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Seren Serengil üzerine My Love (Aşkım) notunu düştü. Seren Serengil'in bu paylaşımı takipçilerini şaşırttı.
Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"
Seren Serengil yaptığı Engin Akyürek paylaşımın üzerine "Aşkım" yazdı.Magazin - 27 Ocak 2017 21:00
'Ölene Kadar' dizisiyle ekranlara dönen Engin Akyürek'in en büyük destekçilerinden biri de Seren Serengil. Ünlü aktörün 'Kara Para Aşk' dizisinde oynadığı dönemde de bol bol Engin Akyürek hakkında Instagram paylaşımı yapan Seren Serengil dün de kaideyi bozmadı.
Engin Akyürek ile Fahriye Evcen'in karşılıklı konuştuğu bir sahneyi Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Seren Serengil üzerine My Love (Aşkım) notunu düştü. Seren Serengil'in bu paylaşımı takipçilerini şaşırttı.
Engin Akyürek ile Fahriye Evcen'in karşılıklı konuştuğu bir sahneyi Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Seren Serengil üzerine My Love (Aşkım) notunu düştü. Seren Serengil'in bu paylaşımı takipçilerini şaşırttı.
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