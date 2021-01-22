Seren Serengil'den Hadise'yi kızdıracak sözler: "Makyajlı da makyajsız da çirkin"

Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi. Lansmanda gazetecilerin karşısına çıkan 35 yaşındaki popçu, “Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum” dedi.Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Hadise'nin açıklamalarını yorumlayan Seren Serengil söylediği sözlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise için "Makyajlı da makyajsız da çirkin" diyen Serengil, şöyle konuştu:"Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil."