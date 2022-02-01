Seren Serengil'den şoke eden iddia: "Bir gay var esas işi kadın satıyor!"

Seren Serengil: Bu bir skandal, midemi almışlar

Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu...

Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı "Söylemezsem Olmaz"ın sunucusu Seren Serengil, sosyal medya hesabından şoke edeb bir paylaşımda bulundu. İsim vermeden bir modacıdan bahseden Serengil, "Küçük kızları pazarlıyor, ahlak masasına şikayet ettim" dedi. "Bir gay var esas işi kadın satıyor" diyen Serengil, "Herkese bedava elbise gönderir bana da gönderdi, giydim. Uyarıldım, bununla gözükme dediler. Takipten çıktım ben düşmanlarımla çalışmaya başladı" dedi.Serengil, kısa süre sonra paylaşımını sildi.