Seren Serengil'in eski eşini vurdular!

Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun Ulus Parkı içerisinde bulunan bir gecce kulübünde vuruldu.

Magazin - 14 Ocak 2017 11:35
Seren Serengil'in eski eşini vurdular!
Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun gittiği bir gecce kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Aytun saldırıda bacağından vuruldu. Silahlı saldırgan ise kaçmayı başardı.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı gece kulübünde delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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