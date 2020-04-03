Seren Serengil'le ilgili korkunç iddia: 'Hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdı

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, istenmeyen olaylara da neden oluyor. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşının, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcılarını darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulunduklarına" yönelik iddialar savcılığa taşındı."28 Mart günü saat 09.00 sularında şüphelilerin evde olduğu saatte müvekkil Mamatova, 'çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, haftalık izin için dışarıya çıkacağını' belirtmiştir. Seren Serengil ise, 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' demiştir. Müvekkil, 'hasta olmadığını, böyle bir ithamın kırıcı olduğunu' belirtmiş ve 'işten ayrılıyorum o zaman' demiştir. Bunun üzerine Serengil, 'Siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek müvekkile saldırmış, saçından tutarak yere yatırmış ve tekmelemeye başlamıştır. Müvekkilimin çığlıklarını duyan, aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma da odaya gelmiştir. Mamatova, burada uğradığı darp nedeniyle yüzünden yaralanmış, bir avuç dolusu saçı yolunmuştur. Yine o anda eve ilaçlama şirketinden gelen kişiler de odaya koşmuşlar ve olaya şahit olmuşlardır.Mustafa Tohma bu arada müvekkili zorla eve sokmuş, 'derhal eşyalarını toplamasını' istemiştir. Müvekkil eşyaları toplarken odaya gelen Serengil, yine müvekkile defalarca vurmuş, müvekkilin eşyalarını parçalamış, küfür ve hakaret etmiş, 'Bizi korona etmeden seni dağa bırakayım, seni deport ettireceğim, bu ülkede beni herkes tanıyor, benim söz geçirmeyeceğim polis, hakim, savcı yok. Birazdan yapacaklarımı göreceksin' diyerek, eşyaların toplanmasına da izin vermeden Mustafa Tohma ile birlikte müvekkili 34 SY 2211 plakalı aracına bindirerek yola çıkmışlardır. Bu duruma ilaçlamaya gelen kişiler şahit olmuşlardır. Müvekkil burada omuzundan yaralanmıştır. Şüpheliler müvekkili Beykoz Ormanı'na götürmüşler, arabadan çıkarmışlar, şüpheli Tohma'nın zorla aldığı telefonunu da arabadan fırlatmışlardır. Müvekkil arabadan atıldığı yerden bir saat yürüyerek yerleşim yerine yakın duraklara gelmiş ve oradan otobüsle, yaşadığı şok nedeniyle hiçbir şey yapamadan evine gelmiştir."Evine gelen Gulnoza Mamatova'nın bayıldığı, kendine geldiğinde şüpheliye, ‘kendisinden şikayetçi olacağına dair mesaj yazdığı, bu mesajdan sonra şüphelilerin avukatı olduğunu söyleyen Esennur Ezgi isimli kişiden mesajlar almaya başladığı, mesajlarında ‘çalıştığı kişileri şikayet etmesi halinde asıl suçlu kendisinin olacağı, örgüt suçu işlediğini, kendisini deport ettireceğini, ellerinde kendisiyle alakalı kamera kayıtlarının olduğunu 250 bin liralık dava açacağını söyleyerek tehdit ettiği ve müşteki üzerinde şikayetçi olmaması için baskı kurduğu anlatıldı.Dilekçede, müştekinin olaydan sonra darp raporu aldığı belirtilirken, bu raporla birlikte karakola giderek şikayetçi olduğunu söylediğinde, 3 polis memurunun ‘Seren için şikayete gelecek kişi geldi' diyerek güldüğü, 5 bin lira yatırmadan şikayetçi olamayacağını, bu haliyle şikayet ederse deport etmeleri gerektiğini hangisini tercih ettiğini alaycı bir ifade ile sordukları anlatıldı. Müştekinin ise deport edilmek istemediğini, o kadar parayı da bulamayacağını söyleyerek, şikayetiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığından karakoldan ayrıldığı aktarıldı.Dilekçede, “Sayılan sebeplerin her biri ayrı bir suç eylemi oluşturmaktadır. Müvekkil bu kişilerin halen kendisinin nerede olduğunu araştırdıkları duyumunu almıştır. Müvekkil halen şikayetçi olduğu kişilerin tehdidi altındadır. Bu sebeple müvekkil lehine koruma kararı oluşturulmak amacıyla aile mahkemesine müracaat edilmiştir” denildi. Dilekçede, Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın “hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, mala zarar verme, yağma” suçlarından, avukatları Esennur Ezgi'nin ise, ‘tehdit ve görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılması talep edildi.