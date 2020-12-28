Seren Uzun'dan "Gürcü" yorumu!

Sözü İlhan Gülten /Anonim müziği Anonim olan , Gürcü halkıyla Türk halkının yıllardır süren ilişkilerinin güzel bir meyvesi olan türkünün düzenlemesi Yıldıray Yanlı tarafından yapıldı. ‘’Gelino ‘’isimli şarkının video klibi ise; Suat Şekil yönetmenliğinde ,Trabzon ‘un mavi ve yeşilin birleştiği doğal atmosferinde çekildi.Seren Uzun‘un Türkçe ve Gürcüce dilinde yeniden yorumladığı "Gelino" isimli şarkı tüm dijital platformlar da ve Netd Müzik kanalında yerini aldı.