Serenay Aktaş ekrana ne zaman dönecek?

'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün alışverişte görüntülendi. Oyuncu, "Yeni sezona kadar bekleyeceğim" açıklamasında bulundu.

05.03.2020 13:36 Magazin

Serenay Aktaş ekrana ne zaman dönecek? Seranay Aktaş önceki gün bir AVM'de objektiflere yakalandı. Akşam üzeri alışveriş turuna çıkan oyuncu, kendini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Güzel oyuncuya ekrana dönüş tarihi soruldu. Serenay Aktaş, "Şu sıralar herhangi bir proje teklifini kabul etmedim. Büyük ihtimal yeni sezona kadar bekleyeceğim. Şimdilik sporuma odaklanmış durumdayım. Vaktimi evimde dizi izleyerek geçiriyorum. En son Atiye’yi izledim, çok başarılı bir iş çıkarmışlar" dedi.

Serenay Aktaş, Hakan Sabancı'yla görüntülenince...

Serenay Aktaş, Hakan Sabancı'yla görüntülenince...




Serenay Aktaş'tan yeşil ışık!

Serenay Aktaş'tan yeşil ışık!
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