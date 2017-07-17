Serenay Aktaş ile Barış Murat Yağcı tatilde!

'Şevkat Yarimdar' adlı dizide rol alan Barış Murat Yağcı ve 'Meryem' dizisinde rol alacak olan Serenay Aktaş, baş başa tatilde görüntülendi.

Magazin - 17 Temmuz 2017 14:46
Serenay Aktaş ile Barış Murat Yağcı tatilde!
Kanal D’de başlayacak ‘Meryem’ dizisinde ‘Komiser Burcu’yu oynayacak olan Serenay Aktaş, Bodrum’da tatilde.

Aktaş’ın yanında ‘Şevkat Yerimdar’ın ‘Bora’sı Murat Yağcı vardı.

Özel loca kiraladılar. Sıcakta bunalınca, Bodrum’un serin sularına atlayıp şakalaştılar

2 hafta önce de “Biz sevgili değil, kankayız” açıklamasını yapmışlardı.

Murat Yağcı ile Serenay Aktaş denizde bol bol şakalaştı.

Profesyonel futbol geçmişi olan Serenay Aktaş formda vücudu ile dikkat çekti.

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Kaynak:posta.com.tr
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