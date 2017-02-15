Oyuncu Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu şampuan markasının lansmanı için önceki gün gazetecilerle buluştu. Oyuncu, Ortaköy'de yapılan lansmanda derin yırtmaçlı mavi elbisesi ve yeni saç stiliyle dikkat çekti. Lansman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, sosyal medyada yapılan “Serenay Sarıkaya hangi erkek oyuncu ile kamera karşısına geçmeli?” anketine ve ankette öne çıkan Barış Arduç ismine dair samimi açıklamalar yaptı. Sarıkaya, “Elbette Barış ile oynamak isterim ama şimdi yeni bir projem var. Belki daha sonra olabilir” dedi.
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in başrol oynadığı ‘Vatanım Sensin’ dizisinin sıkı bir hayranı olduğunu belirten Sarıkaya, oyunculuk konusunda da kendi adına bir sınırı olmadığını söyleyerek şaşırttı. Vatanım Sensin dizisinde Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği yıllar ve o süreçte verilen bağımsızlık mücadelesi anlatılıyor.
Kaynak: sozcu.com.tr
Serenay Sarıkaya: Barış Arduç ile oynamak isterim!
Serenay Sarıkaya, önceki gün katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının karşısına geçti. Güzel oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtlarken mesleğinde bir sınırı olmadığını açıkladı.Magazin - 15 Şubat 2017 18:04
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