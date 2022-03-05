Serenay Sarıkaya: Bergen, Farah Zeynep Abdullah'a kısmetmiş!

Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’deki bir kuafördeydi. Çıkışta kendisini bekleyen araca binen oyuncu, Ulus’taki bir mekana geçerek menajeriyle buluştu. Magazin muhabirleriyle de ayaküstü sohbet eden Sarıkaya, uzun süre hazırlık yaptığı, ancak çekim takvimi kendi programına uymadığı için ayrılmak zorunda kaldığı “Bergen” projesiyle ilgili soruları yanıtladı.Serenay Sarıkaya, “Bergen” filmi için “Birlikte yol aldığımız ekibin gayretle çalıştığını biliyorum ve filmi merak ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim harika bir iş çıkarmışlardır” dedi. Oyuncu, “İçinizde ukde kaldı mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bu işler biraz da kısmet işi. Gerçekten zamanlama tutmadı. Farah’a kısmetmiş. Hiç dert değil. Müthiş bir şey çıktığına eminim.”Giyim tarzıyla girdiği her ortamda gözleri üzerine çeviren Serenay Sarıkaya bu kez beyazlar içindeydi. Oyuncu, septum piercing’i ve halka küpelerinin yanı sıra örgüsüne taktırdığı saç piercing’leriyle de dikkat çekti.