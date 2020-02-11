Serenay Sarıkaya, Defne-Cem aşkını beğenmiş!

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile aralarındaki 18 yaş farka ilk yorum!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı silemedi!

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına Defne Samyeli’den ilk yorum!

Hayranlarından Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz uyarısı!

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşk Atina'da belgelendi. Ülkeye dönen çiftten Serenay Sarıkaya, "Her şey göründüğü gibi" diyerek iddiaları doğruladı.Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, ayrılığın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen birbirlerine ait fotoğrafları Instagram hesaplarından kaldırmamaları dikkat çekti. Bu arada Cem Yılmaz'ın Ağustos ayında Instagram sayfasında Defne Samyeli ile paylaştığı videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olması dikkatlerden kaçmadı.