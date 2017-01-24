Serenay Sarıkaya: Evlenmek için çok genciz!

Serenay Sarıkaya önceki gün annesi ile birlikte Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Magazin - 24 Ocak 2017 11:26
Serenay Sarıkaya: Evlenmek için çok genciz!
Gazetecileri görünce annesinden uzaklaşan güzel yıldız ardından magazin muhabirlerinin yanına gelerek onların sorularını yanıtladı. Kerem Bürsin ile ilişkilerinin yolunda gittiğini anlatan Serenay Sarıkaya evlilikle ilgili sorulara ise ilginç bir cevap verdi. Serenay, "Evlenmek için çok genciz öyle şeyler için vakit var" dedi.

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