Serenay Sarıkaya: Evlenmek için çok genciz!

Magazin - 24 Ocak 2017 11:26

Gazetecileri görünce annesinden uzaklaşan güzel yıldız ardından magazin muhabirlerinin yanına gelerek onların sorularını yanıtladı. Kerem Bürsin ile ilişkilerinin yolunda gittiğini anlatan Serenay Sarıkaya evlilikle ilgili sorulara ise ilginç bir cevap verdi. Serenay, "Evlenmek için çok genciz öyle şeyler için vakit var" dedi.