Serenay Sarıkaya 'geri döndük' dedi, sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizide Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Barış Falay, Mine Tugay gibi pek çok başarılı oyuncu da rol alıyordu.Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla uzun süre önce final yapan dizinin yeniden yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Güzel oyuncu, "We are back!!!!!! Medcezir yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyorr....!!" açıklamasında bulundu.