Serenay Sarıkaya hızmadan vazgeçmedi!
Serenay Sarıkaya katıldığı bir davette tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.Magazin - 14 Şubat 2017 05:00
Çekimleri yeni başlayan 'Fi Çi Pi' dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya önceki gün bir davette görüntülendi. İlginç tarzı ile dikkatleri üzerine çeken güzel yıldızın burnundaki hızma gözlerden kaçmadı. Daha önce de hızma takan Serenay Sarıkaya'nın o dönem tarzı beğenilmemiş ve eleştirilmişti. Anlaşılan oyuncu eleştirilere pek de kulak asmamış...
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