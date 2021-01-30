Cem Yılmaz dün akşam evinde yakın dostu Zafer Algöz'le birlikte düet yaptı. Kaydedilen videoları da sosyal medyadan paylaştı. Yılmaz düeti “Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok” notuyla paylaştı.
İşte o düet:
SERENAY SARIKAYA İLE CEM YILMAZ BARIŞTI MI?
Sosyal medyada oldukça konuşulan düete yüzlerce beğeni geldi. Videoyu beğenenlerden birisi de Serenay Sarıkaya'ydı. Güzel oyuncunun eski sevgilisinin paylaşımını beğenmesi "barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın videosunu beğendi, "barıştılar mı?" sorusu akıllara geldi.
30.01.2021 11:17 Magazin