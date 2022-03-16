Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen sarmaş dolaş!

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkı artık gözler önünde... Uzun süre ilişkiyi kabul etmeyen ikili artık saklanmıyor. 8 aydır beraberlik yaşayan Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya çifti dün gecce ilk kez beraber görüntülendi.Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı. Aynı saatlerde mekâna Baltalimanı'nda kaza yapan Arda Turan da gitti. Basın mensupları Arda Turan'ı beklerken Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çiftini görüntüledi.Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Enis Arıkan'ın sık sık sarıldığı Serenay Sarıkaya ve arkadaşlarının sohbetine Umut Evirgen de katıldı. Serenay Sarıkaya'nın bu sırada Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını seslendirmesi dikkat çekti.Sarıkaya evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Sarıkaya'nın mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.