Serenay Sarıkaya makyajsız fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

Ekranlara verdiği uzun araya son vermeye hazırlanan ve "Şahmeran" isimli diziyle dönmek için gün sayan Serenay Sarıkaya çekimler başlamadan önce biraz daha dinlenip sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şu sıralar tatilin keyfini çıkan güzel oyuncu sosyal medyada da aktif olmaya başladı.Tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Sarıkaya son olarak makyajsız bir görüntüsünü sayfasına yükledi. Yıldız ismin bu pozu sosyal medyada gündem oldu. Serenay Sarıkaya'nın makyajsız haline 260 binden fazla beğeni geldi.