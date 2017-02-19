Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum

Magazin - 20 Şubat 2017 07:00

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştıkları Vatanım Sensin'i çok beğendiğini söyleyen Serenay Sarıkaya konuk oyunculuk için de açıklamalarda bulundu.Serenay Sarıkaya dizi için; "Onları çok beğeniyorum, başından bu yana takip ediyorum. Kaliteli ve güzel bir iş. “Fi Çi Pi” gibi güzel bir proje olmasaydı, konuk oyuncu olarak yer almak isteyebilirdim ama şu anda benim de başka bir yolum başladığından mümkün değil. O dizide bir de “Medcezir”de kardeşimi oynayan Miray Daner’e bayılıyorum. Ekip olarak çok iyiler." açıklamasında bulundu.