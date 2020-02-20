Serenay Sarıkaya, soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı!

Acıların kadını Serenay Sarıkaya
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, soruları yanıtsız bıraktı. İddialara göre; Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak. (Kaynak: aksam.com.tr)
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