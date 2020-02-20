Serenay Sarıkaya, soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı!

Acıların kadını Serenay Sarıkaya

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı sildi!

Cem Yılmaz’dan Kerem Bürsin’e yanıt: "Bir bu kalmıştı"

Ve Kerem Bürsin de konuştu! Serenay-Cem aşkı için ne dedi?

Defne Samyeli'yle yollarını ayıran Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkiyi 'Her şey gördüğünüz gibi' sözleriyle de itiraf eden Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, soruları yanıtsız bıraktı. İddialara göre; Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak. (Kaynak: aksam.com.tr)