Serenay Sarıkaya, soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı!

Komedyen Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açarak magazin gündemine oturan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evinin önünde görüntülendi. Sarıkaya, sorular karşısında bakın ne tepki verdi...

20.02.2020 17:55 Magazin

Serenay Sarıkaya, soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı! Defne Samyeli'yle yollarını ayıran Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkiyi 'Her şey gördüğünüz gibi' sözleriyle de itiraf eden Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.


Acıların kadını Serenay Sarıkaya

Acıların kadını Serenay Sarıkaya



SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, soruları yanıtsız bıraktı. İddialara göre; Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak. (Kaynak: aksam.com.tr)

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