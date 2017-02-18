Bir yandan "Fi Çİ Pi" dizisinin heyecanını yaşayan Serenay Sarıkaya neden kariyerine Amerika'da devam etmediği sorusuna şu cevabı veriyor: "Evet Los Angeles'ta 3 ay kaldım ama Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Bırakıp gitmem o kadar kolay olmaz. Buradaki tat başka yer yok"
Serenay Sarıkaya: Türkiye'den gidemem!
Serenay Sarıkaya bir şampuan markasının yüzü oldu.Magazin - 18 Şubat 2017 11:49
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