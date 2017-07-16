Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin tatilde!

Magazin - 17 Temmuz 2017 07:00

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve sevgilisi Serenay Sarıkaya, tatilden fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyorlar.Kerem Bürsin ve Seranay Sarıkaya, Instagram'ın hikaye bölümüne yükledikleri fotoğraflar ile hayranlarına sürpriz yaptılar.Ünlü çift, baş başa tatilin keyfini çıkararak sezon öncesi yorgunluk atıyor.