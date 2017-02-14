Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'den 'pahalı hediye' sözü

Magazin - 14 Şubat 2017 10:01

Posta'da yer alan habere göre Kerem Bürsin bir yakınına "Şanslı bir erkeğim. Serenay lüksü sevmiyor. Doğum günlerimizde bile mütevazı hediyeler seçiyoruz. Eminim bir buket çiçek onu mutlu edecek"