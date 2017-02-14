Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'den 'pahalı hediye' sözü

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Kerem Bürsin bugün kutlanan 'Sevgililer Günü' için birbirine pahalı hediye almama sözü verdi.

Magazin - 14 Şubat 2017 10:01
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'den 'pahalı hediye' sözü
Posta'da yer alan habere göre Kerem Bürsin bir yakınına "Şanslı bir erkeğim. Serenay lüksü sevmiyor. Doğum günlerimizde bile mütevazı hediyeler seçiyoruz. Eminim bir buket çiçek onu mutlu edecek"

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