Serenay Sarıkaya'dan ayna karşısında poz!

Serenay Sarıkaya ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

13.08.2021 10:45 Magazin

Serenay Sarıkaya'dan ayna karşısında poz! Şahmeran dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın Burak Deniz'le kamera karşısına geçiyor. Çekimler öncesi dinlenen oyuncu, bir süredir sessizliğini koruyordu. Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Sarıkaya, haftalar sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu hikayeler kısmından ayna karşısında çektiği bir pozunu paylaştı.

İşte o kare:
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