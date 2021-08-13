Serenay Sarıkaya'dan ayna karşısında poz!

Şahmeran dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın Burak Deniz'le kamera karşısına geçiyor. Çekimler öncesi dinlenen oyuncu, bir süredir sessizliğini koruyordu. Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Sarıkaya, haftalar sonra ilk kez paylaşım yaptı.Güzel oyuncu hikayeler kısmından ayna karşısında çektiği bir pozunu paylaştı.