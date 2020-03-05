Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy açıklaması!

Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmıyor!

Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek!

Oyuncu Çağatay Ulusoy'a, yurt dışında yayınlanacak bir filmde Serenay Sarıkaya ile birlikte oynaması için teklif gittiği iddia edilmiş ve Ulusoy'un Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Sarıkaya'nın son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmesinin kendisine de zarar vereceğini düşünerek yapımcılara 'Hayır' yanıtı verdiği iddia edilmişti.Önceki gün görüntülenen Serenay Sarıkaya'ya bu iddia soruldu. "Haberler doğru değil" diyen güzel oyuncu, "Yanlış haber. Bana ulaşan öyle bir teklif olmadı" diye konuştu.