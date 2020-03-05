Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy açıklaması!

Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy'la birlikte rol alacağı bir proje için yurtdışından teklif geldiği ve bu teklifi Çağatay Ulusoy'un reddettiği şeklinde çıkan haberlere yanıt verdi.

05.03.2020 14:50 Magazin

Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy açıklaması! Oyuncu Çağatay Ulusoy'a, yurt dışında yayınlanacak bir filmde Serenay Sarıkaya ile birlikte oynaması için teklif gittiği iddia edilmiş ve Ulusoy'un Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Sarıkaya'nın son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmesinin kendisine de zarar vereceğini düşünerek yapımcılara 'Hayır' yanıtı verdiği iddia edilmişti.

Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!



Önceki gün görüntülenen Serenay Sarıkaya'ya bu iddia soruldu. "Haberler doğru değil" diyen güzel oyuncu, "Yanlış haber. Bana ulaşan öyle bir teklif olmadı" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmıyor!

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmıyor!



Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek!

Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek!

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