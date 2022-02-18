Serenay Sarıkaya'dan itiraf: "Hayranlık duyuyorum..."

İbrahim Selim'in Youtube programına konuk olan Serenay Sarıkaya en çok hayranlık duyduğu şeyi anlattı.

18.02.2022 17:28 Magazin

Serenay Sarıkaya'dan itiraf: "Hayranlık duyuyorum..." “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen 100. bölümünün konukları Alice Müzikali’nden rol arkadaşları; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Şükrü Özyıldız oldu.

Serenay Sarıkaya'nın bileğindeki kırmızı ipin sırrı çözüldü!

Serenay Sarıkaya'nın bileğindeki kırmızı ipin sırrı çözüldü!



Serenay Sarıkaya: “Ben en çok şuna hayranlık duyuyorum..."

Serenay Sarıkaya, “Gözlerimin İçine Bak” bölümünde İbrahim Selim’in “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna “Ben en çok şuna hayranlık duyuyorum ve gerçekten öyle bir şey gördüğüm anda da bunu anlıyorum; hani bazı insanlar vardır, kendi meselesini çözmüştür, kendini çok iyi tanıyordur, kendiyle barışıktır ve o bir özgüven getirir. Hatta bu gözünde bir ışık, bir enerji oluşturur. Yani o kişiyi gördüğünde onu bilirsin ve o ışık seni çok uzaktan dahi olsa çarpar. Ne kadar güzel dersin hani daha hiç konuşmadan da ruhunu güzel bulursun, anlarsın. Bu beni çok etkileyen bir şey oluyor ve böyle insanları seyrederken gözümü alamıyorum” yanıtını verdi.

Sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya taklidi...

Sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya taklidi...



Serenay Sarıkaya'dan siyah-beyaz poz

Serenay Sarıkaya'dan siyah-beyaz poz
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