Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'e tam destek!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Magazin - 17 Ocak 2017 16:28
Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'e tam destek!
Sevgilisi Kerem Bürsin ile beraber yeni yıla Kuzey Afrika'da giren Sarıkaya, keyifli gecen yeni yıl tatili sonra yurda döndü. Muhteşem bir yılbaşı geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "uzun zamandır evde yoktum. Gelir gelmez de evin eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıktım" dedi. Ayrıca Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni projesi "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisi için ise, "Gerçekten harika bir senaryo, fevkalede bir ekip. Umarım yerini bulur ve uzun soluklu bir proje olur" açıklamasında bulundu. Son olarak ise güzel oyucu yakın zamanda 3 bölümlük farklı bir belgesel projesi ile farklı bir konsepte ekranlarda olacağını söyledi. Bu özel projede Sarıkaya'nın yanı sıra Halit Ergenç, Ezgi Mola ve Ozan Güven de yer alıyor.

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