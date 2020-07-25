29 yaşında oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabının hikaye bölümünden menajeri Ayşe Barım'ın doğum gününü kutladı. Sarıkaya'nın sıfır makyaj fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.
Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, son olarak doğum günü kutlamasının fotoğraflarını paylaşmıştı.
Serenay Sarıkaya'dan makyajsız poz!
Serenay Sarıkaya menajerinin doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Serenay Sarıkaya'nın makyajsız görüntüsü dikkat çekti.
25.07.2020 18:36 Magazin