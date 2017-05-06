Serenay Sarıkaya'dan milyonluk anlaşma

Magazin - 06 Mayıs 2017 17:30

Fi dizisindeki rolüyle adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya dünyaca ünlü içecek firmasının Türkiye'deki yüzü olacak.Şuan için görüşme aşamasında olan Serenay Sarıkaya'nın teklife sıcak baktığı konuşuluyor. Sarıkaya, eğer bu teklife evet derse 1 milyon TL kazanacak.