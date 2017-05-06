Fi dizisindeki rolüyle adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya dünyaca ünlü içecek firmasının Türkiye'deki yüzü olacak.
Şuan için görüşme aşamasında olan Serenay Sarıkaya'nın teklife sıcak baktığı konuşuluyor. Sarıkaya, eğer bu teklife evet derse 1 milyon TL kazanacak.
Serenay Sarıkaya'dan milyonluk anlaşma
Oyuncu Serenay Sarıkaya 1 milyon TL'ye serinletecek...Magazin - 06 Mayıs 2017 17:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Serenay Sarıkaya, reklam, milyonluk anlaşma
MAGAZİN HABERLERİ
- Onur Tuna fena yakalandı
- Cem Yılmaz güzel eserini aldı!
- Sosyal medyayı sallayan diziler!
- Zuhal Topal'ın format kararı!
- Zehra Çilingiroğlu suskunluğunu bozdu!
- Ünlülerin fazla bagaj sorunu
- Gamze Karaman ve Nedim Keçeli'nin düğünü
- Kenan Doğulu var Beren Saat yok!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
- Aslıhan Doğan: Bana bir ay müsade