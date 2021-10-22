Magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. Ekranlardan bir süredir uzakta olan Serenay Sarıkaya, yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Bugün sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, yine adından söz ettirdi. Serenay Sarıkaya, beyaz gömleğiyle pozunu paylaştı. Sosyal medya takipçileri ise ünlü oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Serenay Sarıkaya'dan siyah-beyaz poz
Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşıyor. Sarıkaya, son olarak beyaz gömlekli karelerini paylaştı.
22.10.2021 18:51 Magazin