Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran'a taze kan

Serenay Sarıkaya uzun süre sonra “Şahmaran” dizisiyle setlere dönüyor. Tims&B imzalı 8 bölümlük diziyi Pınar Bulut yazıyor, usta yönetmen Umur Turagay yönetecek. Ay sonuna sete çıkacak ekip çekimler öncesi Adana’da bir araya geldi.Serenay Sarıkaya’nın Şahsu adlı ölümsüz bir karaktere hayat vereceği dizide, Burak Deniz Maran rolüne hayat verecek Maran’ın kardeşlerini Nilsude Albayrak, Berfu Halisdemir ve Nilay Erdönmez oynayacak.Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahmaran dizisinin ekibine Elif Nur Kerkük de katıldı.