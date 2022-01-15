Serenay Sarıkaya'nın bileğindeki kırmızı ipin sırrı çözüldü!

Sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya taklidi...

Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya itirafı: Evet aşk yaşıyoruz

Serenay Sarıkaya'dan siyah-beyaz poz

Son dönemde işletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bir süredir Burak Deniz'le başrolü paylaştığı "Şahmaran" dizisinin çekimleri için Adana'daydı. Dizi çekimlerinin bitmesiyle birlikte İstanbul'a dönen güzel oyuncunun bir süredir ayak bileğine taktığı kırmızı ipin sırrı çözüldü.Sarıkaya'nın, sağ ayak bileğinde taşıdığı kırmızı ipin kendisine uğur getirdiğine inandığı için taktığı öğrenildi.