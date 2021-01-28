Serenay Sarıkaya'nın Ezgi Mola paylaşımı olay oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı Ezgi Mola story'si olay oldu. Bir efektle kendisini ve yakın arkadaşı Ezgi Mola'yı şişmanlatan Sarıkaya takipçilerini güldürdü. Ezgi Mola ile Serenay Sarıkaya'yı görenler "Bu ne hal?" demeden edemedi.