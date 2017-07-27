Serenay Sarıkaya'nın örgülü imajı!

Afrika örgüsü modasına uyan Serenay Sarıkaya, imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Magazin - 28 Temmuz 2017 05:00
Serenay Sarıkaya'nın örgülü imajı!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, imaj değişikliği yaptı.
Güzel oyuncu, Afrika örgüsü modasına uydu. Ünlü oyuncu önceki gün annesiyle Nişantaşı’ndaki kuafördeydi.

Saatler süren uygulama sonrası kuaförden çıkan Sarıkaya, yeni imajından son derece memnun görünüyordu.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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