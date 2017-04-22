Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sempatik tavırları ve yüksek enerjisi, rol aldığı şampuan reklamına da yansıdı.
Sarıkaya’nın markayla bir araya geliş hikâyesini anlatan reklam filmi, Youtube’da izlenme rekoru kırdı.
Film bugüne kadar 5 milyondan fazla izlendi.
Serenay Sarıkaya'nın reklam filmi rekor kırdı!
"Fİ"nin yıldız oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın oynadığı reklam filmi izlenme rekoru kırdı.Magazin - 22 Nisan 2017 09:00
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