Serenay Sarıkaya'nın saçları 1.5 milyon TL

Serenay Sarıkaya 2014'te şampuan reklamında oynamış, 250 bin TL almıştı.

Magazin - 19 Ocak 2017 11:29
Serenay Sarıkaya'nın saçları 1.5 milyon TL
Serenay'ın saçlarının değeri 2 yılda 2 kat arttı. Serenay yeni bir şampuan firmasıyla 1 yıllık reklam anlaşması imzaladı ve bu kez 1.5 milyon TL aldı. Bu sürede saçlarının modeline ve rengine dokunmayacak.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Serenay Sarıkaya

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Annesine 750 Bin TL'ye ev aldı mı?
  • 'Yılın Kadınları' ödüllendirildi!
  • İşte "İçerde"nin yeni fragmanı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tuba yıldızlar partisinde
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Murat Boz'un sabah sporu!
  • Azra Akın'ın keyfi yerinde
  • Survıvor'ın çekimleri başladı!
  • Aras Bulut'u hiç böyle görmediniz

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!
  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi!
  • Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!

EN POPÜLER HABERLER

  • "İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Murat Boz'un sabah sporu!
  • Azra Akın'ın keyfi yerinde
  • Aras Bulut İynemli'yi böyle görmediniz..
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
"İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı