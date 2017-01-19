Serenay Sarıkaya'nın saçları 1.5 milyon TL

Magazin - 19 Ocak 2017 11:29

Serenay'ın saçlarının değeri 2 yılda 2 kat arttı. Serenay yeni bir şampuan firmasıyla 1 yıllık reklam anlaşması imzaladı ve bu kez 1.5 milyon TL aldı. Bu sürede saçlarının modeline ve rengine dokunmayacak.