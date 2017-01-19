Serenay Sarıkaya'nın saçları 1.5 milyon TL
Serenay Sarıkaya 2014'te şampuan reklamında oynamış, 250 bin TL almıştı.Magazin - 19 Ocak 2017 11:29
Serenay'ın saçlarının değeri 2 yılda 2 kat arttı. Serenay yeni bir şampuan firmasıyla 1 yıllık reklam anlaşması imzaladı ve bu kez 1.5 milyon TL aldı. Bu sürede saçlarının modeline ve rengine dokunmayacak.
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