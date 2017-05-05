Serenay Sarıkaya'nın takipçisi istedi, Fİ'nin 7. yeni bölümü yayınlandı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın hayranı istedi, Serenay Sarıkaya çağrı yaptı ve Puhu TV, Fi'nin 7. yeni bölümünü yayınladı.

Dizi - 06 Mayıs 2017 00:00
Son dönemin fenomen dizisi Fi'nin yeni bölümünü iple çeken bir takipçi Twitter üzerinden Serenay Sarıkaya'ya ricacı oldu.

Puhutv'de izlenme rekorları kıran Fi dizisi bu kez de sosyal medyada bir takipçinin ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan 'yeni bölüm' rica etmesiyle gündemde...

Fi'nin yeni bölümlerinin (7-8-9) 19 Mayıs'ta yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak sabırsız bir Fi izleyicisi dizinin baş karakteri Duru'ya (Serenay Sarıkaya) "19 Mayıs'ı nasıl bekleyeceğiz, en azından 7'nci bölümü yayınlayın" diye serzenişte bulundu.

Bu paylaşım sonrası Serenay Sarıkaya, bir gülücük emojisiyle takipçisine ve Puhutv hesabına çağrıda bulunarak "Var mıdır bunun bir çaresi?" diye cevap verdi.

Bu gelişmeler üzerine puhutv Twitter hesabından, "Bu kadar isteğe, bu büyük sevgiye karşı koyamadık" mesajı paylaşıldı. Daha sonra ise 21.00 itibariyle Fi 7. yeni bölümü puhutv'de yayınlandı.

İşte Fi'nin yeni bölümü üzerinden dönen o neşeli paylaşımlar:

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