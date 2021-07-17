Serenay Sarıkaya'ya aranan partner bulundu!

Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer alacağı Netflix'te yayınlanacak ‘Şahmeran' dizisinin kadrosu belli olmaya başladı. Oyuncu Mert Ramazan Demir, yapıma dahil oldu.'Cahil Periler' filminin çekimleri için Roma'da olan Burak Deniz'e de teklif götürüldü. Pınar Bulut'un yazdığı, Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin çekimleri eylül ayında Adana'da başlayacak.