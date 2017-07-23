Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!

Magazin - 23 Temmuz 2017 11:30

'Fi' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, Kuruçeşme’deki trafik kontrolünde görüntülendi.Rutin yapılan kontrole takılan oyuncuya, trafik polislerinin yaptığı torpil de dikkat çekti. Polislerin durdurdukları araçta Sarıkaya’ın olduğunu farketmesi ve daha sonra kontrol yapmadan aracı devam ettirmesiyse şaşkınlık yarattı.Kaynak: milliyet.com.tr