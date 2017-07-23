Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!

Geçen gün Kuruçeşme’deki trafik kontrolünde görüntülenen Serenay Sarıkaya'ya rutin yapılan kontrollerinde trafik polislerinin yaptığı torpil dikkat çekti.

Magazin - 23 Temmuz 2017 11:30
Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!
'Fi' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, Kuruçeşme’deki trafik kontrolünde görüntülendi.

Rutin yapılan kontrole takılan oyuncuya, trafik polislerinin yaptığı torpil de dikkat çekti. Polislerin durdurdukları araçta Sarıkaya’ın olduğunu farketmesi ve daha sonra kontrol yapmadan aracı devam ettirmesiyse şaşkınlık yarattı.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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