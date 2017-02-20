Sergen Yalçın: İyi yoldayız

Kayserispor, 2 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor'la oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın, takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi.

Futbol - 20 Şubat 2017 17:38
Bursaspor'u seyircisi önünde 2-0 mağlup ederek düşme potasından kurtulan Kayserispor'un Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, şöyle dedi:


"Genellikle büyük maçlardan sonraki maçlar kolay olmaz ama takımım bunu başardı. Bursaspor maçında özellikle ikinci yarısında oyuna daha iyi konsantre oldular. Maçın ikinci yarısıhnda çok güzel, çok etkili oynadık. Rakibe hiçbir şekilde şans vermedik. Top tam anlamıyla bizde kaldı. İstediğimiz bir çok şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz. En önemlisi bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hem şehrin, hem taraftarın hem de bizim çok ihtiyacımız vardı. En azından aşağıdaki takımlarla aynı seviyeye gekdik. Şu anda performansımız iyi ama kazandığımız fazla bir şey yok. Altta kalan takımlarla dururumuzu eşitledik. Devamında neler yapacağımız çok önemli. Haftaya Çaykur Rizespor ile oynayacağımız bir periyot var. Daha sonra Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları var. Bu 3 maça çok önem veriyoruz. Bizim için belki de sezonun en önemli maçı bu 3 maç olarak görüyoruz. Takım olarak iyi durumdayız, iyi yoldayız. Takım çok istekli ve çok arzulu. Kendilerine güvenleri gelmeye başladı. Bunlar herkese artı motivasyon olacaktır. Taraftarın katkısı çok büyük. O çok önemli, takım için. Hafta içi olmasına rağmen cuma günü o kadar kalabalık bir taraftarın maça gelmesi çok güzeldi. Bizi çok mutlu etti. Takıma itici güç olmaları ve arkalarında destek vermeleri çok önemli. Güzel bir birlik ve beraberlik oluştuğunu düşünüyorum. Özellikle futbolcu ve seyirci arasında ciddi bir bağ kurulmaya başlandı. Tahmin ediyorum ki bu iyi gidiş devam ederse bunu daha da ileriye götüreceklerdir diye düşünüyorum. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum. Takım olarak iyiyiz. Önemli olan devam ettirmemiz lazım. Bu performansı yukarı çıkararak devam ettirmemiz lazım. Bunu da devam ettirmememiz için bir sebep yok, iyi yoldayız. Herkesin morali iyi. İşler iyi gitmeye başladı. Yönetim, biz ve sporcular çok pozitif durumdayız. Bu umarım önümüzdeki maçlara yansıyacaktır."

Kayserispor, haftanın ilk antrenmanında önce kondisyon çalıştı, antrenmanın ikinci kısmında pas ve şut çalışması yaptı.

Kaynak: DHA
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