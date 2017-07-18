Serhan Onat'ın panik halleri!

Bodrum Masalı dizisinin Uzay’ı Serhan Onat, önceki gün Türkbükü’ndeki Galen Beach’te görüntülendi.

Magazin - 18 Temmuz 2017 12:03
Serhan Onat'ın panik halleri!
Bodrum Masalı dizisinin Uzay’ı Serhan Onat, önceki gün Türkbükü’ndeki Galen Beach’te görüntülendi.

Kız arkadaşıyla sarmaş dolaş güneşlenen Onat görüntülendiğini fark edince de kız arkadaşını orada bırakıp plajdan ayrıldı.

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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