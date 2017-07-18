Bodrum Masalı dizisinin Uzay’ı Serhan Onat, önceki gün Türkbükü’ndeki Galen Beach’te görüntülendi.
Kız arkadaşıyla sarmaş dolaş güneşlenen Onat görüntülendiğini fark edince de kız arkadaşını orada bırakıp plajdan ayrıldı.
Kaynak:hurriyet.com.tr
Serhan Onat'ın panik halleri!
Bodrum Masalı dizisinin Uzay’ı Serhan Onat, önceki gün Türkbükü’ndeki Galen Beach’te görüntülendi.Magazin - 18 Temmuz 2017 12:03
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