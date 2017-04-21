Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın paylaştı! Çocukları ile...

Serhat Akın'a eşi Eileen Akın, Instagram üzerinden mesaj yolladı.

Magazin - 22 Nisan 2017 00:05
Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın paylaştı! Çocukları ile...
Survivor macerası sebebiyle aylardır eşinden ve çocuklarından ayrı olan Serhat Akın'a eşi Instagram üzerinden mesaj yolladı. 'Seni çok seviyoruz, özledik' diyen Eileen Akın, çocukları ile birlikte kalp işareti yaptı.

Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın ile olan evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Kızı Alara ve oğlu Enes'e olan özlemini Survivor'da her fırsatta dile getiren Serhat Akın, ailesinden de özlem dolu mesajlar alıyor. Serhat Akın yabancı uyruklu eşini Türkiye'de bırakıp Survivor'a katıldığı için endişeli. Elenen Fatih'in anlattığına göre İzmir'de kalan eşi ve çocukları Serhat Akın'ın moralini bozan tek konu.

Serhat Akın'ı en çok endişelendiren ise eşinin hiç Türkçei bilmiyor oluşu. Karısının bu sebeple zorluk ve sıkıntı yaşayacağını düşünen Serhat Akın sürekli 'Şimdi Eileen ne yapacak' diye hayıflanıp duruyormuş. Serhat Akın'ın endişe ettiği eşi Eileen Akın instagram hesabına 'Ailem' diyerek bu kareyi de koydu. Fotoğraftakiler Serhat Akın'ın İzmir'de yaşayan ailesine ait. Serhat Akın yokken ailesine anne ve babası gözkulak oluyor.

Serhat Akın Survivor'da ter dökerken eşi Eileen Akın çocuklarıyla ilgileniyor. Instagramda paylaştığı son kare ise dikkat çekici oldu. Yabancı uyruklu olan Eileen Akın, kızını Müslüman geleneklerine göre yetiştiriyor.

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